Optimismus und Zuversicht in einer vom Krieg in der Ukraine und der Corona-Pandemie geprägten Zeit, diese positiven Zeichen sollen laut Bürgermeister Christian Keimer die Zahlen des Haushaltes der Stadt Kastellaun für 2022 widerspiegeln. In seiner jüngsten Sitzung in der Stadthalle Tivoli bestätigte der Stadtrat dieses Ansinnen und stimmte geschlossen für die Haushaltsatzung und den dazugehörigen Stellenplan.