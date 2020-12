Simmern

Voll des Lobes war Staatssekretär Alexander Wilhelm bei seinem Besuch am Montag in der Kreisverwaltung. Er und Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bereisen für das Gesundheitsministerium in Mainz derzeit alle Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz, um sich ein Bild davon zu machen, wie die einzelnen Behörden in den verschiedenen Landkreisen die Hochphase der Corona-Krise bewältigt haben.