St. Nikolaus fährt in seinem Schiff durch Oberwesel: Umzug mit Jung und alt

„Allzeit gute Fahrt in Gottes Namen“, lautet der alte Spruch der Schiffer, der sie immer wohl begleitet. In Oberwesel ist es Brauch, dass St. Nikolaus am Vorabend zu Nikolaus mit einem Schiff durch die Stadt fährt.

St. Nikolaus fährt in seinem Schiff durch Oberwesel Foto: Andrea Oppenheuser

Dazu versammelten sich zum alljährlichen Nikolauszug am Dienstag Jung und Alt am Wendehammer, um gemeinsam mit dem Schutzpatron der Schiffer und der musikalischen Begleitung des Blasorchesters durch die Straßen der Stadt bis zum Abschluss in die Liebfrauenkirche zu ziehen. Auch in diesem Jahr nahmen wieder viele Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen, Eltern und Großeltern an diesem Umzug teil. Ausgerichtet wird der Umzug von der Kolpingsfamilie Oberwesel, die sich bei allen freiwilligen Helfern bedankt, die zum Gelingen dieses Zuges beigetragen haben. red