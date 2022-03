Seit nunmehr fünf Jahren kann die katholische Kirche St. Laurentius in Laufersweiler nicht genutzt werden. Und noch immer steht in den Sternen, wie es mit dem renovierungsbedürftigen Denkmal weitergehen wird. In nicht allzu weiter Zukunft will sich der Pfarrgemeinderat mit der Frage beschäftigen, ob und in welchem Umfang das Gotteshaus renoviert werden soll. Und wie sich das Vorhaben finanzieren ließe.