St. Goarer Stadtrat debattiert über beschlossene Sache: Rheinfelsschule und Kita erhalten Luftreiniger

Um die Kinder, Lehrer und Erzieher in St. Goar bestmöglich vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, will die Stadt St. Goar Luftreinigungsgeräte anschaffen. Zunächst war dies für die Rheinfelsschule vorgesehen. Die CDU-Fraktion hatte einen entsprechenden Antrag bereits im vergangenen November gestellt. In der jüngsten Stadtratssitzung kam ein weiterer Antrag der SPD-Fraktion auf den Tisch, nach dem nicht nur für die Rheinfelsschule, sondern auch für die Kita Luftreiniger gekauft werden sollen.