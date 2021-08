Auf Einladung der Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung verbrachten 17 Kinder und Jugendliche sechs erlebnisreiche Tage auf der Burg Hohenzollern. Am kommenden Samstag, 21. August, 16 Uhr, findet dann in der Rheinfelshalle in St. Goar die Premiere des Musicals „Georgslinde“ statt. Das Musical wurde von St. Goarer Jugendlichen komponiert, getextet und wird erstmals öffentlich aufgeführt.