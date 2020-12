Rhein-Hunsrück

Am kommenden Sonntag gilt's – nicht nur für den Kastellauner Läufer Thomas Wendling. Im Rahmen der Challenge gegen Corona lädt Wendling jeden Sportler in der Region dazu ein, mit einem eigenen sportlichen Beitrag mitzumachen und damit etwas Gutes zu tun. Wendling selbst läuft ab 10 Uhr im Alleingang 100 Kilometer. Und möchte sein Startgeld an den Tier-Erlebnispark Bell spenden.