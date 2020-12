Simmern

Ein besonderes Angebot in besonders anspruchsvollen Zeiten bieten die Betreiber der GFA-Arena in Simmern. Bereits seit einigen Wochen können Sportbegeisterte kostenlos zu zweit oder als Familie beziehungsweise als Mitglieder eines Hausstands in der Freiluft-Kleinspielfeldhalle trainieren. Das Angebot richtet sich an alle Sportarten und gilt bis kurz vor Weihnachten.