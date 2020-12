Boppard

Der Spiel- und Sportverein Boppard wird 100 Jahre alt. Viele Höhen und Tiefen hat der Verein erlebt, immer gab es Hoffnung auf bessere Zeiten. So auch aktuell in der Corona-Pandemie. Der Frühlingsempfang zum 100-jährigen Bestehen wird ebenso auf das nächste Jahr verschoben wie das für Anfang Juni geplante Sportfest. Eine Jubiläumschronik ist jedoch in Arbeit.