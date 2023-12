Mit mehreren Wagen der Spezialeinheiten ist am Samstag, 16. Dezember, die Polizei in ein Dorf im Vorderhunsrück in der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein ausgerückt. Dort haben die Einsatzkräfte einen Mann festgenommen. Das bestätigt die Polizeipressestelle im Koblenzer Präsidium auf Nachfrage unserer Zeitung.