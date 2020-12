Archivierter Artikel vom 05.04.2020, 10:56 Uhr

Spender sollten sich gesund fühlen – Nächster Termin in Buchholz

Der nächste Blutspendetermin im Rhein-Hunsrück-Kreis findet am Dienstag, 14. April, von 17 bis 20 Uhr in der Sporthalle der Grundschule in Boppard-Buchholz, Heidestraße 49, statt. Spender sollten sich in jedem Fall fit und gesund fühlen, wenn sie zur Blutspende gehen. Wird eine erhöhte Temperatur festgestellt, muss der Spender die Blutspende umgehend verlassen.Ausgenommen sind zudem Menschen, die sich in den vorangegangenen vier Wochen im Ausland aufgehalten haben und die Anzeichen einer Infektion zeigen oder angeben, sich nicht hundertprozentig gesund zu fühlen.