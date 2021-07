Die Hilfsbereitschaft für die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr ist immens. Gerade auch der Weinbau, der die Region so stark prägt, ist erheblich betroffen. Derzeit laufen in den übrigen deutschen Weinanbaugebieten verschiedene Projekte an, um die Kollegen an der Ahr zu unterstützen, auch am Mittelrhein.