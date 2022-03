Holzfeld

Spenden für die Ukraine: Hilfsaktion in Holzfeld

An die Feuerwehren in Cochem wurde die Bitte der Direkthilfe für den ukrainischen Katastrophenschutz herangetragen. Die Feuerwehr in Holzfeld hat daher kurzfristig einen Spendenaufruf gestartet. Heute von 18 bis 20.30 Uhr werden Spenden im Gerätehaus entgegengenommen. Die Güter werden am Freitagmorgen dort abgeholt und nach Cochem gebracht.