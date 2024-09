Plus Damscheid

Spektakel in Damscheid: Dutzende Mofas, sechs Stunden, viele Runden

i Insgesamt 55 Teams gingen mit ihren entweder getunten oder unverbastelten Mofas an den Start. Fotos: Sebastian Fuchs/Mofarennen Damscheid Foto: Mofarennnen Damscheid e. V.

Es geht um Benzinduft, Staubfressen und Happening – natürlich auch um Minuten und Sekunden. Endlos hingegen scheint die Begeisterung für das Sechs-Stunden-Mofarennen Damscheid. Das kultige Event auf der Rheinhöhe ging immerhin schon in seine 22. Runde, und die Massen strömten in gewohnter Weise. Mofa-Enthusiasten aus ganz Deutschland kamen zusammen, um ihr Können auf der Strecke und in der Werkstatt unter Beweis zu stellen.