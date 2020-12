Oberwesel

Das mittelalterliche Spectaculum lockt alle zwei Jahre Tausende Menschen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Oberwesel. An Pfingsten sollte es zum 19. Mal über die Bühne gehen. Doch zum ersten Mal in der Geschichte des Mittelalterspektakels droht eine kurzfristige Absage. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise ist kaum vorstellbar, dass das Großereignis in diesem Jahr stattfinden wird.