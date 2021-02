Die SPD Rhein-Hunsrück „steht weiterhin an der Seite der Hahn-Beschäftigten“. Dies hat der Kreisvorstand in einer Mitteilung nach dem Besuch des CDU-Spitzenkandidaten für die nahende Landtagswahl, Christian Baldauf, am Hahn untermauert. Zudem erklären die Sozialdemokraten, dass es längst einen Sonderbeauftragten der Landesregierung für den Hahn gebe, wie ihn Landrat Marlon Bröhr beim Ortstermin Anfang der Woche gefordert hatte.