Nassau/Rhein-Lahn

Sein fester Glaube an die christliche Botschaft wie die Werte der Arbeiterbewegung, das gehörte für Gerd Danco stets zusammen. Der „christliche Sozialdemokrat“, wie er sich bezeichnet, hat jetzt für 60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD die Goldene Parteinadel aus der Hand des Landesvorsitzenden Roger Lewentz in Empfang genommen.