Plus

Es gibt Orte im Soonwald, die bestehen buchstäblich aus „verschütteten“ Geschichten. Die Spurensuche führt oft bis ins Mittelalter und manchmal sogar noch weit „dahinter“, bis in die rätselhafte Zeit der Kelten vor mehr als 2000 Jahren. Doch es gibt auch spannende junge Fundstücke und Ablagerungen, die es in sich haben. Die Wüstung Eckweiler ist so ein Ort; eine Fahrt dorthin ist eine Reise ins Gestern.