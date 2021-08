Plus

Es gab einmal eine Zeit, da war eine Wanderung zum Alteburgturm im Herzen des „Großen Soon“ im wahrsten Sinne des Wortes „das höchste der Gefühle“. Inzwischen ist der Aussichtsturm vom Zentrum des Interesses an den Rand gerutscht. Nur seine Lage am Soonwaldsteig sichert ihm weiterhin eine gewisse Aufmerksamkeit. Was ist geschehen?