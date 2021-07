Bei blauem Himmel und milden Abendtemperaturen wurde „Wein am Simmersee“ am vergangenen Samstag zu einem vollen Erfolg. Rund 250 Besucher kamen zu dieser von der Tourist-Information Simmern-Rheinböllen inszenierten Premiere einer Freiluft- und Picknick-Veranstaltung mit Musik am Simmersee.