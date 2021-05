Die Debatte dauert an, der Dialog ist vertagt: Im Stadtrat von Simmern kam es mit Blick auf das seit Wochen heftig diskutierte Bauprojekt zwischen Simmerbach und Klappergasse bei der digitalen Sitzung am Mittwoch zu keiner inhaltlichen Aussprache zwischen den Fraktionen. Vielmehr soll es, möglichst zügig, eine Sondersitzung geben, die als Präsenzveranstaltung stattfinden soll. In diesem Rahmen soll dann eine Entscheidungsfindung erarbeitet werden.