Die Impfoffensive des Rhein-Hunsrück-Kreises geht an den Start. Mit dem Termin am heutigen Samstag, 4. Dezember, einer von drei bereits feststehenden, geht es im ehemaligen Landesimpfzentrum los. Hinzu kommen ab Mittwoch 14 zusätzliche Impfangebote bis Weihnachten. Damit geht es am Mittwoch, 8. Dezember, los.