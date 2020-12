Kappel

Während ein heftiges Sommergewitter über den Hunsrück hinwegzog, haben sich am Wochenende 60 Weihnachtsbaumanbauer auf dem Fichtenhof zwischen Leideneck und Kappel sehr intensiv mit Weihnachten beschäftigt. Genauer gesagt, mit dem, was seit Hunderten von Jahren das Fest in vielen Teilen der Welt ausmacht: der Weihnachtsbaum.