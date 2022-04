Gleich drei Anträge verschiedener Fraktionen im Rat der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein fanden in der jüngsten Sitzung zu keinem Abschluss. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag auf Ausweitung des Solidarpakts „Erneuerbare Energie“ gestellt, Bündnis 90/Die Grünen wollte den „Trimm-dich-Pfad“ in Gondershausen finanziell unterstützt wissen, und die FWG regte an, über die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der VG zu diskutieren.