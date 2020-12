Rhein-Hunsrück

Solidarität ist ein Gebot der Stunde angesichts der nach wie vor schwierigen Situation in der Corona-Pandemie. Ein Zeichen des Miteinanders setzt ein Friseurteam in Kastellaun. Am Freitag hat es angekündigt: „Solidarität – Wir schneiden Gastronomen umsonst die Haare“.