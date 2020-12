Hunsrück

EU-Biosiegel, deutsches Siegel, Naturland, Biokreis, Bioland, Biopark, Gäa oder Demeter – Biosiegel, die uns versichern sollen, dass Lebensmittel nach bestimmten ökologischen Standards angebaut werden, gibt es jede Menge. Und am Ende kann man sich doch nicht so wirklich sicher sein, was genau dahintersteckt, findet Heiko Wagner. „So wirklich weißt du doch nie, was du kaufst“, sagt der Halsenbacher. Und mit dieser Meinung ist er nicht allein. Daher hat er sich mit einigen anderen Hunsrückern zusammengetan und eine sogenannte Solawi ins Leben gerufen.