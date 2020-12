St. Goar/Kestert

Alles fing so harmlos an. Doch wie ein Treffen auf einer Grillparty ausarten kann, zeigte sich bei einer Verhandlung am Amtsgericht in St. Goar. Dabei ging es um eine Schlägerei mit gefährlicher Körperverletzung, die sich letzten Sommer in Kestert ereignet hat. Angeklagt waren Vater und Sohn. Ihnen wurde vorgeworfen, gemeinsam gegenüber dem Arbeitgeber und guten Bekannten des Vaters gewalttätig geworden zu sein.