Bad Kreuznach

Völlig aus dem Ruder lief ein Familienstreit im Oktober letzten Jahres in der Gaststätte „Kirchberger Hof“ in Kirchberg. In der Nacht zum 5. Oktober geriet ein 49-Jähriger Mann mit seinem Vater in Streit um Geld und rastete dabei dermaßen aus, dass er den Senior lebensgefährlich verletzte.