Nicht selten werden sie verwechselt, die Jungtiere von Haus- und Wildkatze. Wandert ein gefundenes Wildkätzchen jedoch als Hauskatze ins Tierheim, kann das böse enden, weiß Marko Weber. Besonders dann, wenn es so jung in Obhut kommt, wie jene Tiere, die Weber in seiner Wildtierhilfe an der Loreley im St. Goarer Stadtteil Biebernheim alljährlich aufpäppelt.