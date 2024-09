Plus Rhein-Hunsrück

So steht es um den Mobilfunk im Rhein-Hunsrück-Kreis: Vorreiter im ganzen Land

Von bessern.

i Auch die Fahrer der Müllfahrzeuge der RHE unterstützten den Kreis bei der Meldewoche. Sie öffneten während ihrer Fahrten die MobilfunkApp und generierten auf diese Weise eine Menge Daten. Foto: Verena Kaspar

Mit seiner kreisweiten Mobilfunkmeldewoche war der Rhein-Hunsrück-Kreis im Dezember 2023 als erste Region mit einer Meldewoche Vorreiter in Rheinland-Pfalz. Vom 18. bis zum 25. Mai führte daraufhin auch das Land Rheinland-Pfalz – zeitgleich mit Nordrhein-Westfalen – seine erste landesweite Mobilfunkmeldewoche durch. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Nirgendwo sonst in Rheinland-Pfalz wurden so viele Messungen erreicht wie im Rhein-Hunsrück-Kreis.