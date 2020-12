Simmern

Der Verbandsgemeinderat Simmern-Rheinböllen tagte am Dienstagabend in der Hunsrückhalle – in voller Besetzung. Im großen Saal der Halle war das Einhalten des Sicherheitsabstands gewährt, Desinfektionsmittel stand am Eingang bereit, Ratsmitglieder und Verwaltung trugen Mund- und Nasenschutz.