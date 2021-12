Auf der grünen Wiese im Oberweseler Stadtteil Langscheid sollen 28 neue Bauplätze für Wohnhäuser entstehen. Bereits 2017 hatte die Stadt beschlossen, einen entsprechenden Bebauungsplan auf den Weg zu bringen. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Stadtrat erneut mit dem Thema beschäftigt – zusammen mit dem Langscheider Ortsbeirat und dem Bau- und Planungsausschuss, denn die drei Gremien tagten in einer gemeinsamen Sitzung in der Grundschulturnhalle.