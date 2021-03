Situation bei Continental war noch nie so düster – Warnstreik in Rheinböllen

Eine Minute nach Mitternacht wurden am Dienstagmorgen zum Auftakt der bundesweiten Warnstreikwelle der IG Metall auch vor dem Werkstor von Continental-Teves in Rheinböllen rote Bengalos als Zeichen des Kampfes entzündet. In der anstehenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie geht es der Gewerkschaft aber nicht nur um höhere Einkommen. Die langfristige Sicherung von Beschäftigung wird ein herausragendes Thema bei den kommenden Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein.