Bereits seit der Einführung der 3G-Regelung am Arbeitsplatz herrscht reger Betrieb an den Teststationen im Rhein-Hunsrück-Kreis. Und die Lage dort wird sich wohl auch in nächster Zeit kaum entspannen. Denn ab Samstag müssen auch Geimpfte und Genesene ran an die Teststäbchen. Dann gilt etwa in der Gastronomie oder beim Sport in Innenräumen auch für 2G eine Testpflicht.