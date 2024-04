Plus Simmern

Simmerns Stadtbürgermeister Nikolay kandidiert erneut – Seit 2009 im Amt

i Bei der Kommunalwahl am 9. Juni bewirbt sich Amtsinhaber Andreas Nikolay erneut als Stadtbürgermeister in Simmern. Foto: Werner Dupuis

Vor fünf Jahren wurde Andreas Nikolay ohne Gegenkandidat als Stadtbürgermeister wiedergewählt. Er steht seit 2009 an der Spitze der Kreisstadt. Bei der Kommunalwahl am 9. Juni strebt er seine vierte Amtsperiode an.