Simmern

Die Kreisstadt Simmern bekommt drei neue Bäume. Angesichts des Umstands, dass der Stadtrat sich zuletzt für das Programm „Tausende neue Bäume für Simmern“ ausgesprochen hatte, wirkt dieser neue Beschluss überschaubar bemerkenswert. Die Idee, dass diese für den Fruchtmarkt gedachten Bäume in Kübel gepflanzt werden und damit „mobil“ sein sollen, beschäftigte den Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dann allerdings in umfangreicherer Form.