Simmern

Ein breites Spektrum behandelt das 17. Simmerner Stadtgespräch, das am Mittwoch, 23. September, in die Hunsrückhalle lockt. Unter der Überschrift „Wald, Land, Wein: Raus aus der Krise – rein in die Zukunft?“ geht es ab 18 Uhr im Dialog mit der CDU-Politikerin und Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, um Aspekte, die von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind und gerade in der jüngeren Zeit teils sehr kontrovers diskutiert werden. Ob Borkenkäfer im Wald, eine Landwirtschaft im steten Wandel oder der Weinbau vor dem Hintergrund einer neuen Gesetzgebung – es gibt viel zu diskutieren.