Wo es jetzt noch (un)ordentlich nach Baustelle aussieht, werden sich die Schüler der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus in Simmern nach den Sommerferien so richtig austoben können. Aktuell arbeiten neun ausgewählte Jugendliche der sechsten bis zehnten Klassenstufe daran, das sogenannte GTS Pub einzurichten, ab Sommer sollen die Ganztagsschüler dort Billard, Kicker, Darts, Brett- und Kartenspiele oder PS 4 spielen können.