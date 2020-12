Simmerner Rathaus wieder geöffnet

Archivierter Artikel vom 26.04.2020, 19:23 Uhr

Es sei jedoch nach wie vor zwingend notwendig, Kontakte auf das Wesentliche zu reduzieren. Daher werden die Rathäuser in Simmern und in Rheinböllen sowie die Touristinformation im Neuen Schloss in Simmern nur für Kunden zugänglich sein, die vorab telefonisch oder per E-Mail einen Termin vereinbart haben. Dies gelte jedoch nicht für Angelegenheit, die online oder schriftlich erledigt werden können. Besucher werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und sich beim Betreten des Rathauses die Hände zu desinfizieren. Wer ohne Termin kommt, werde am Eingang abgewiesen.

Die Zentrale ist unter Tel. 06761/8370 erreichbar. Weitere Kontaktdaten finden Sie unter www.sim-rhb.de