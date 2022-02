Vor genau 30 Jahren, am 13. Februar 1992, öffnete das Pro-Winzkino am Simmerner Fruchtmarkt seine Pforten. Feierlich eröffnet wurde es zwei Tage später, am 15. Februar, mit dem Film „Cinema Paradiso“. Seither gehört die Einrichtung zu den festen Größen des kulturellen Lebens der Kreisstadt und weit darüber hinaus – nicht zuletzt dank der Etablierung der „Heimat Europa Filmfestspiele“.