Weiterhin in der Diskussion steht die Entwicklung eines großen Bauprojektes in der Simmerner Innenstadt. Während es einerseits Zustimmung dafür gibt, in unmittelbarer Nähe der Fußgängerzone nahe des Simmerbachs Wohnraum zu schaffen, der eine Belebung des Zentrums mit sich bringen könnte, macht sich andererseits Entrüstung breit. Unter anderem gibt es Sorgen um die Simmerbachaue.