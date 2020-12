Simmern

Simmerns Stadtbürgermeister Andreas Nikolay wendet sich in einem offenen Brief an die Bürgerinnen und Bürger der Kreisstadt. Er nimmt darin Stellung zu der derzeit angespannten Lage durch die Corona-Krise. Nach seiner Einschätzung halten sich die Menschen an die neuen Regeln. Das Ordnungsamt kontrolliere öffentliche Plätze, Grünanlagen und Parks, auch in den Abendstunden.