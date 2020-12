Simmern

Mit einem zu erwartenden Minus von gut 3 Millionen Euro blickt die Stadt Simmern gespannt auf die weitere Entwicklung eines anspruchsvollen Haushaltsjahres. Der Stadtrat beschloss am Mittwoch einstimmig den Haushalt, über dessen Belastbarkeit erst im frühen Herbst konkreter gesprochen werden kann. Festhalten will die Stadt trotz Minus an einer Reihe von Investitionen.