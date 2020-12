Oberwesel

Auch im kommenden Jahr will die Stadt Oberwesel im ersten Halbjahr auf die Parkgebühren in der Innenstadt und am Rhein verzichten. Damit wird die seit Mai bestehende Regelung fortgesetzt, die der Stadtrat vor dem Hintergrund der Corona-Krise damals beschlossen hatte, um den Einkauf in der Innenstadt durch die Gebührenfreiheit zu fördern. Einig war sich der Rat auch diesmal, als es um die Fortsetzung dieser Regelung in 2021 ging.