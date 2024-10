Plus Mittelrhein Siegerwein kommt von Matthias Müller: Freude bei Winzer aus Spay am Mittelrhein i In der neuen Dienststelle in Bekond überreichten Staatssekretär Andy Becht und Weinbaupräsident Walter Clüsserath gemeinsam mit den Weinmajestäten Anna Zenz (Mosel), Hannah Roos (Mittelrhein), Annabell Stodden (Ahr) die Siegerweinkurkunden. Foto: Dietmar Zenz Es handelt sich aus Sicht der Landwirtschaftskammer um die „Hitparade der Besten, die absoluten Nummer-eins-Hits, auch Siegerweine oder Siegerbrände genannt“: Im Rahmen der Preisverleihung für die Sieger 2024 ließ es sich Staatssekretär Andy Becht nicht nehmen, an die Mosel zu reisen, um dort die Gewinner auszuzeichnen. Lesezeit: 2 Minuten

In der neuen Dienststelle der Landwirtschaftskammer in Bekond übergab er gemeinsam mit Weinbaupräsident Walter Clüsserath und den anwesenden Weinmajestäten Hannah Roos (Mittelrhein), Anna Zenz (Mosel) und Annabell Stodden (Ahr) den Betrieben die Urkunden für ihre Siegerprodukte. Statt einer zentralen Veranstaltung in Mainz wurden die Urkunden für die „Sieger unter den ...