Die Long-/Post-Covid-Selbsthilfegruppe „Atemlos durch den Tag“ trifft sich regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat von 18.30 bis 20 Uhr im Kursraum „Gehaichnis“, Burgweg 8, in Kastellaun. Noch ist alles neu, und Betroffene fühlen sich oft alleine gelassen. Die Erfahrungsberichte und mögliche Hilfestellungen können die Betroffenen und Interessierten in der Gruppe unterstützen und durch den Austausch stärken.

Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und vertraulich. Eine Anmeldung ist während der Covid-19-Pandemie erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Angela Lohoff unter Telefon 01522/811 89 59, per E-Mail an shg-longcovid@web.de oder über Kiss Mainz, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe unter Telefon 06131/210.774 und per E-Mail an info@kiss-mainz.de. bed