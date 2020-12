Rhein-Hunsrück

0,2 Prozent der gesamten installierten Photovoltaikanlagen (PV) in Rheinland-Pfalz zählen zu den größeren Anlagen, die mehr als 750 kW Strom erzeugen. Im Gegenzug dazu machen sie 25 Prozent der gesamten PV-Leistung im Land aus – so die neuesten Zahlen der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Das zeige, wie bedeutend solch große Anlagen, wie sie derzeit in mancher Kommune gewünscht sind, für die Gewinnung erneuerbarer Energien sind, sind Axel Bernatzki und Bernd Kunz sicher. Die beiden sind die Regionalreferenten der Energieagentur in der Region Mittelrhein mit Sitz in der Simmerner Kreisverwaltung.