Senioren-Wohnpflege-Gemeinschaft in Külz bekommt den nächsten Piks: Daumen hoch für die zweite Schutzimpfung

Fast einen Monat später ist es geschafft: Bewohner und Mitarbeiter der Senioren-Wohnpflege-Gemeinschaft in Külz haben am vergangenen Freitag von einem mobilen Impfteam die zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Wie schon beim ersten Termin musste auch der zweite Impfablauf genau koordiniert, chronologisch durchgeplant und abgestimmt werden – und zwar unter den wachsamen Augen von Einsatzleiterin Heike Nick vom DRK-Rettungsdienst sowie der zuständigen Ärztin Caroline Bohn vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Brenner in Rheinböllen.