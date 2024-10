Plus Kirchberg Seniorenbus Kirchberg: Diakonie-Sozialstation sucht ehrenamtliche Fahrer i Auf diesem Bild zu sehen die die ehrenamtlichen Fahrer des Seniorenbusses Kirchberg, die Pflegedienstleiterin der Diakonie-Sozialstation Kirchberg sowie die Mitarbeiterinnen vom Pflegestützpunkt Kirchberg: (hinten, von links), Claudia Klein (Pflegedienstleiterin Diakonie Sozialstation Kirchberg), Gerhard Krumholz, Ottavio Iannitelli, Klaus Bremm, Guido Weber, Frank Kamphuis, Axel Weirich, Winnfried Müller, Hans-Ulrich Wolf (Seniorenbus) sowie (vorn, von links) Sabine Herfen, Karin Schneider (Pflegestützpunkt Kirchberg) und Willi Stöffen (Seniorenbus). Foto: Diakonie-Sozialstation Kirchberg/Carolin Mescic Die Diakonie-Sozialstation Kirchberg sucht für ihren Seniorenbus ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer. Wer sich vorstellen kann, sich in dieses Projekt einzubringen, kann sich beim Pflegestützpunkt Kirchberg melden. Lesezeit: 1 Minute

Hintergrund: Für ältere, erkrankte oder körperlich beeinträchtigte Menschen, die kurzfristig oder dauerhaft nicht mehr selbst Auto fahren können, werden Einkäufe, Besorgungen und selbst kleinere Erledigungen in Kirchberg und Umgebung zu einer großen Herausforderung. Oftmals ist dieser Personenkreis in seiner Mobilität so stark eingeschränkt, dass Angehörige und Nachbarn für Bring- und ...