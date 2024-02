Plus Simmern-Rheinböllen Seniorenbeirat der VG Simmern-Rheinböllen plant Infoabend: Grundgerüst in Sitzung besprochen Der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen plant einen Informationsabend, an dem nicht nur Senioren, sondern Zugehörige aller Altersgruppen teilnehmen können. Das Grundgerüst dieser Veranstaltung ist während der jüngsten Sitzung des Beirats am Donnerstag besprochen worden. Von Andreas Nitsch

Zwölf der insgesamt 14 Beiratsmitglieder haben sich in dem Unternehmen Continental Teves AG & Co. OHG in Rheinböllen getroffen. „Ein Firmenvertreter gab uns zunächst einen Einblick in die Historie des Betriebs, erläuterte den aktuellen Sachstand und ging auf die Pläne für die Zukunft ein“, berichtet Hermann Josef Loskill, der Vorsitzende ...